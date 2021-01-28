Комитет Рады поддержал назначение Витренко вице-премьером, - нардеп Герус
28 января, 2021, 12:17
Комитет по вопросам энергетики услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики
Об этом сообщил председатель комитета, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в Telegram.
14 нардепов поддержали назначение Витренко, 2 члена комитета воздержались и еще 2 высказались против.
- Напомним, Верховная Рада не одобрила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.
- 21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду новое представление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики.
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