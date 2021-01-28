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Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал назначение Витренко вице-премьером, - нардеп Герус

Комитет Рады поддержал назначение Витренко вице-премьером, - нардеп Герус


фото: glavcom
Комитет по вопросам энергетики услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики

Об этом сообщил председатель комитета, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в Telegram.

14 нардепов поддержали назначение Витренко, 2 члена комитета воздержались и еще 2 высказались против.

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