Компании Pfizer и BioNTech сообщили об эффективности их вакцин от мутировавших штаммов коронавируса
28 января, 2021, 15:56
Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили, что их вакцины эффективны против штаммов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР
Об этом говорится в заявлении двух компаний.
Согласно результатам исследований in vitro, плазма крови людей, вакцинированных данным препаратом, нейтрализовала штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР. В исследовании использовали плазму 20 добровольцев и три варианта коронавируса: с мутацией из Великобритании, из ЮАР и с обеими мутациями.
Исследование показало, что пока нет необходимости в новой вакцине от коронавируса.
- Напомним, что вакцина от коронавируса разработки американской компании Moderna показала эффективность против британского и южноафриканского штаммов.
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