Харьковские ученые испытывают ионно-плазменный двигатель для полетов в космосе. ВИДЕО

28 января, 2021, 12:17

В январе 2021 года прошли первые испытания ионно-плазменного двигателя для полетов в космосе от украинских ученых из Национального аэрокосмического университета им. Жуковского "Харьковский авиационный институт"

Об этом сообщает " Милитаристский портал ".

Разработка ионно-плазменного двигателя совместный проект Национального аэрокосмического университета им. Жуковского "Харьковский авиационный институт" и акционерного общества ФЕД.

Отмечается, что на создание и начало испытаний первого украинского ионно-плазменного двигателя для космоса инвестор потратил уже $ 6 млн, и еще $ 5 млн нужно, чтобы провести полный цикл испытаний.

Как отмечают "Факты", в украинском разработке уже заинтересовался Китай и Турция. В сюжете заведующий лабораторией плазменных двигателей ХАИ Андрей Лоян утверждает , что его детище вдвое мощнее всех ныне существующих ионно-плазменных двигателей. Маркетологи компаний ФЭД заявляют, что будут предлагать свою разработку компании Space X Илона Маска.

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По словам ученых, они работали над ионно-плазменным двигателем более 40 лет. В то же время, финансирование их исследований появилось только за последние 2 года.

Свой ионный двигатель ученые тестируют в специальной камере, формирует вакуум.

"Мне очень приятно сказать, что буквально в конце (2020) года мы провели испытания. Я бы сказал, что мы изготовили первый в мире украинский ионно-плазменный двигатель", - отметил председатель правления акционерного общества "ФЭД" Виктор Попов.

Видео - "Укринформ":

Как работает ионно-плазменный двигатель можно ознакомиться в этом научно-популярном видео .