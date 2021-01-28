Кабмин направил в регионы медицинские субвенции на более 3 млрд грн
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
"Правительство и бюджетный комитет Верховной Рады согласовали разработанный Министерством здравоохранения порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам для поддержки отдельных учреждений и мероприятий в медицинской системе, не включенных в Программу медицинских гарантий", - сказала Шаталова.
Всего, по ее словам, в регионы будет направлено 3 млрд грн.
Средства будут направлены на оплату текущих расходов медицинских учреждений, работу центров общественного здоровья, лечения больных сахарным диабетом инсулином и больных несахарный диабет (до 1 июля). Также предусмотрено финансирование судебно-медицинской экспертизы. патологоанатомических бюро и тому подобное.
Шаталова отметила, что регионы должны получить средства на следующей неделе.
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