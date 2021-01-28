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Госсекретарь США Блинкен заявил о пересмотре Белым домом злонамеренных действий России


фото: Reuters
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена осуществит полный просмотр злонамеренной деятельности России

Об этом Блинкен заявил на пресс-конференции .

В частности, по словам Блинкена, Белый дом пока изучает покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального с использованием химического оружия.

"Меня до сих пор поражает, каким озабоченным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека - господина Навального", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что в Белом доме также внимательно изучают хакерские атаки россиян на программное обеспечение SolarWinds, рапорты о выплатах Россией вознаграждений за нападения на американских военных в Афганистане, а также попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 в США.

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