Госсекретарь США Блинкен заявил о пересмотре Белым домом злонамеренных действий России

28 января, 2021, 07:30

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена осуществит полный просмотр злонамеренной деятельности России

Об этом Блинкен заявил на пресс-конференции .

В частности, по словам Блинкена, Белый дом пока изучает покушение на убийство российского оппозиционера Алексея Навального с использованием химического оружия.

"Меня до сих пор поражает, каким озабоченным и, возможно, испуганным выглядит российское правительство из-за одного человека - господина Навального", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что в Белом доме также внимательно изучают хакерские атаки россиян на программное обеспечение SolarWinds, рапорты о выплатах Россией вознаграждений за нападения на американских военных в Афганистане, а также попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2020 в США.

Напомним, ранее Сенат США поддержал кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря.

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