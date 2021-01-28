Фильм "Удаленный лай собак" о жизни ребенка в условиях войны на Донбассе вошел в школьную программу Дании
28 января, 2021, 17:22
Документальный фильм "Удаленный лай собак" об условиях жизни детей на Донбассе во время войны вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов в Дании
Об этом на своей странице в Facebook сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров.
"В Дании школьников 6-9 классов будут учить пониманию конфликтов и войн и прав детей на основе фильма "Удаленный лай собак". Того же фильма о 9-летнем мальчике Олежке, который живет у линии фронта на Донбассе", - рассказал он.
Также Сафаров отметил, что для Украины это решение является важным.
"Европейские дети будут смотреть этот фильм и понимать, с чем сталкиваются десятки тысяч украинских детей на войне России против Украины. Сопереживать им и становиться на их сторону", - пояснил ассистент режиссера.
- Фильм "Удаленный лай собак" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта стал победителем премии Peabody Awards. Лента рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге Афанасьеве, который живет у линии фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015-го до 2017 года.
- Документальный фильм "Удаленный лай собак" о мальчике, который живет на Донбассе во время войны, номинировали на американскую телепремию "Эмми".
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