Футболист сборной Украины нашел неожиданный вариант продолжения карьеры

28 января, 2021, 16:19

Полузащитник бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Безус заинтересовал кипрский "Анортосис"

Об этом сообщает ua-football.

По информации источника, экс-игрок "Гента" Георгий Квилитая посоветовал тренеру "Анортосиса" приобрести Романа Безуса. Кипрский клуб определится, стоит ли покупать украинца, в последние дни перед закрытием трансферного окна.

В текущем сезоне Роман Безус провел за бельгийский "Гент" 19 матчей, но результативными действиями не отличался, в основном выходил на замену. Контракт украинца заканчивается в конце июня 2022 года. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 1,5 млн евро.

На счету Безуса 22 сыгранных матча за сборную Украины.

18 декабря стало известно, что итальянская "Рома" заинтересована в трансфере форварда "Гента" Романа Яремчука.

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