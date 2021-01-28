Футболист "Шахтера" пожаловался, что ему не пишут девушки
28 января, 2021, 21:13
Голкипер донецкого "Шахтера" Алексей Шевченко пожаловался, что не получает должного внимания от девушек
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный youtube "Шахтера".
По словам Шевченко, ему хотелось бы получать сообщения от девушек.
"Часто девушки пишут? К сожалению нет. Хотел бы, но ... В WhatsApp общаюсь с родными, друзьями. У нас группа там. В Viber мне отец постоянно сбрасывает "Доброе утро", "Добрый вторник". Для родителей это нормально", - рассказал голкипер.
28-летний Алексей Шевченко выступает за "Шахтер" с 2018 года. В общем провел за "горняков" 7 матчей, из них 5 "на ноль", пропустил 3 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 750 тыс. Евро.
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