Есть ожидания, что финализируем меморандум, - Марченко о переговорах с МВФ

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров. У нас продолжена миссия на семь-десять дней", - сказал Марченко.

Он добавил, что за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.

"Есть ожидания, что за это время мы финализируем меморандум", - отметил он.