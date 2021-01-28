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Есть ожидания, что финализируем меморандум, - Марченко о переговорах с МВФ

Миссия Международного валютного фонда продолжает работать с представителями украинской власти в дистанционном формате

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров. У нас продолжена миссия на семь-десять дней", - сказал Марченко.

Он добавил, что за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.

"Есть ожидания, что за это время мы финализируем меморандум", - отметил он.

  • Напомним, с 11 января миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины продолжила работу в формате онлайн.
  • 9 июня 2020 МВФ одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.
  • Через несколько дней Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ в рамках нового меморандума. Больше траншей не было.

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