Чисора нашел нового соперника после поражения от Усика

28 января, 2021, 17:08

Боксеры супертяжелого веса Джозеф Паркер и Дерек Чисора хотят провести поединок

Об этом сообщает Boxing Scene.

"Это бой, к которому есть интерес. Мы его одобряем, со стороны Паркера есть интерес. В прошлом было много разговоров. В какой-то момент был подписан контракт об организации боя. Думаю, этот бой имеет смысл. Они хотели бы провести его в Великобритании. Я бы призвал Дерека Чисору и Дэвида Хэя прилететь в Новую Зеландию для его проведения", - заявил менеджер Паркера Дэвид Хиггинс.

Украинец Александр Усик 31 октября 2020 года в Лондоне победил Дерека Чисору по очкам в своем втором поединке в супертяжелом весе.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Энтони Джошуа.

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