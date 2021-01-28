Чисора нашел нового соперника после поражения от Усика
Об этом сообщает Boxing Scene.
"Это бой, к которому есть интерес. Мы его одобряем, со стороны Паркера есть интерес. В прошлом было много разговоров. В какой-то момент был подписан контракт об организации боя. Думаю, этот бой имеет смысл. Они хотели бы провести его в Великобритании. Я бы призвал Дерека Чисору и Дэвида Хэя прилететь в Новую Зеландию для его проведения", - заявил менеджер Паркера Дэвид Хиггинс.
Украинец Александр Усик 31 октября 2020 года в Лондоне победил Дерека Чисору по очкам в своем втором поединке в супертяжелом весе.
Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Энтони Джошуа.
- Напомним, 31 октября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- 21 января Джозеф Паркер заявил, что достичь успеха в супертяжелом весе Усику мешает отсутствие нокаутирующего удара.
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