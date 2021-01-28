Чемпион мира забил первый гол за "Ворсклу". Видео
28 января, 2021, 19:10
В контрольном матче полтавская "Ворскла" сыграла вничью с сербской "Младостью"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Чемпион".
"Ворскла" - "Младость" (Сербия) - 2:2
Голы: Кравчук, 10 Цитаишвили, 19
Новичок команды Георгий Цитаишвили на 19-й минуте отличился забитым мячом. Это первый гол украинца за "Ворсклу".
20-летний Цитаишвили в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей. Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2023 года. До конца сезона футболист будет защищать цвета "Ворсклы" на правах аренды.
В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.
- 20 декабря стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле" .
- 25 января в контрольном матче "Ворскла" проиграла "Балканам" из Косово.
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