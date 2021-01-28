Чемпион мира забил первый гол за "Ворсклу". Видео

28 января, 2021, 19:10

В контрольном матче полтавская "Ворскла" сыграла вничью с сербской "Младостью"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Чемпион".

"Ворскла" - "Младость" (Сербия) - 2:2

Голы: Кравчук, 10 Цитаишвили, 19

Новичок команды Георгий Цитаишвили на 19-й минуте отличился забитым мячом. Это первый гол украинца за "Ворсклу".

20-летний Цитаишвили в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей. Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2023 года. До конца сезона футболист будет защищать цвета "Ворсклы" на правах аренды.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпион мира U20.

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