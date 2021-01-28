Бой под Крутами: львовские лицеисты записали победную песню

28 января, 2021, 16:12

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Лицеисты Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут записали музыкальный клип в честь боя под Крутами. Как рассказал журналистке "Еспресо.Захид" заместитель начальника лицея по воспитательной работе Тарас Гривул, в этом году сменили акценты годовщины боя под Крутами. Вместо мемориального плача, "крутян" представляют как победителей.

"Это была успешная операция, достигшая своей цели, - объясняет Тарас Гривул. - Хватит плакать над этим событием, а характеризовать ребят как Героев. В прошлом году эта песня впервые прозвучала в стенах лицея в аудиоформате, а теперь отсняли видеоклип".

В видеоклипе участвуют трое ребят из военного лицея имени Героев Крут. Автором слов и музыки является львовский композитор Александр Шевченко. Певцы и исполнители игровых ролей из Львовщині, Донетчині и Киева - Борис Загорулько, Захар Бойко и Олесь Лисич.

"Мы считаем, что эта песня позитивная и достойно оценивает подвиг ребят, которые участвовали в бою под Крутами 103 года назад", - добавил Тарас Гривул.

Скриншот с видео