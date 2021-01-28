Бой под Крутами: львовские лицеисты записали победную песню
Об этом сообщает "Еспресо.Захид".
Лицеисты Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут записали музыкальный клип в честь боя под Крутами. Как рассказал журналистке "Еспресо.Захид" заместитель начальника лицея по воспитательной работе Тарас Гривул, в этом году сменили акценты годовщины боя под Крутами. Вместо мемориального плача, "крутян" представляют как победителей.
"Это была успешная операция, достигшая своей цели, - объясняет Тарас Гривул. - Хватит плакать над этим событием, а характеризовать ребят как Героев. В прошлом году эта песня впервые прозвучала в стенах лицея в аудиоформате, а теперь отсняли видеоклип".
В видеоклипе участвуют трое ребят из военного лицея имени Героев Крут. Автором слов и музыки является львовский композитор Александр Шевченко. Певцы и исполнители игровых ролей из Львовщині, Донетчині и Киева - Борис Загорулько, Захар Бойко и Олесь Лисич.
"Мы считаем, что эта песня позитивная и достойно оценивает подвиг ребят, которые участвовали в бою под Крутами 103 года назад", - добавил Тарас Гривул.
Скриншот с видео
- 29 января во Львове будут отмечать 103 годовщину подвига Героев Крут. В 10 утра памятные мероприятия пройдут на Лычаковском кладбище. Цветы возложат к могилам Игоря Лосского и Андрея Лазаренко на 67 и 9 поле захоронений.
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