Борьба с расизмом и сексизмом: в Сан-Франциско переименуют школы, названные в честь Линкольна, Вашингтона и защитников природы

28 января, 2021, 13:44

Комитет по вопросам образования Сан-Франциско решил переименовать 44 школы в рамках "борьбы с расизмом и сексизмом"

Об этом сообщает NBC News .

Решение было принято шестью голосами "за". Против выступил один член комитета.

Всего в городе будет переименовано почти треть школ.

В комитете заявили, что школы, которые были названы в честь бывших президентов США Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и других деятелей, будут переименованы, поскольку эти люди "имели отношение к расизму, сексизму или рабству".

Как известно, Джордж Вашингтон - командующий вооруженными силами американских колонистов во время освободительной войны 1776-83рр., Один из авторов Декларации Независимости, первый президент США.

Авраам Линкольн - президент США во время Гражданской войны 1861-65рр, который сделал отмену рабства и борьбу за целостность США краеугольным камемем своей программы. Именно Линкольн издал "Прокламация об освобождении рабов", - два указа, которые фактически отменили рабство в начале 1863.

Также будут переименованы школы, названные в честь президента США Теодора Рузвельта, известного своей борьбой с монополиями и своей научно-исследовательской деятельностью, ветерана американо-мексиканской войны, инноватора Роберта Стоктона, и натуралист и основателя американского природоохранного движения Джон Мьюр.

Чиновники добавили, что общественность может до 19 апреля предложить альтернативные названия для указанных школ.

Само обсуждение данного вопроса продолжалось еще с 2018 года.

Напомним, администрация Байдена хочет убрать портрет первого президента-демократа и один из основателей Демократической партии Эндрю Джексона на 20-долларовой банкноте. поместив вместо него фото темнокожей активистки и Табмен.

В прошлом году HBO Max убрал по обвинению в расизме по доступу американскую киноклассику 1939 по одноименной книге Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", вышедшей в свет в 1936 году. Фильм входил в 200 лучших киношедевров всех времен.

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