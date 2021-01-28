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Espreso.tvОбществоБайден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США

Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США


фото: reuters
Президент США Джо Байден выдал указ о прекращении разработки нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства

Он также распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.

Текст указа обнародован на официальном сайте Белого дома.

Согласно документу, министр природных ресурсов должен приостановить новые договоры аренды нефте - и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и просмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.

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