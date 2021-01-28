Администрация Байдена заморозила соглашения о поставках вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ - СМИ

28 января, 2021, 15:02

Администрация президента США Джо Байдена временно приостановила продажу вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По информации газеты, такое решение принято для проверки соглашений, заключенных при президентстве 45-го президента Дональда Трампа. Собеседники издания заявили, что новая администрация нередко пересматривает соглашения предшественников по продаже оружия, и большинство из них, скорее всего, восстановят.

Wall Street Journal пишет, что из-за риторики Джо Байдена США заинтересованы в том, чтобы американское оружие не использовали для войны в Йемене под руководством Саудовской Аравии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Дональда Трампа за час до инаугурации Джо Байдена 20 января заключила соглашение с ОАЭ о продаже 50 истребителей F-35 и 18 ударных беспилотников. США обещали ОАЭ возможность купить новейшие истребители после нормализации отношений последних с Израилем, в рамках так называемых Авраамовых соглашений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb