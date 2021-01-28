29 января состоится онлайн-встреча министров "Люблинского треугольника", запланировано участие Тихановськой

28 января, 2021, 11:15

Украина, Польша и Литва 29 января проведут онлайн-заседание "Люблинского треугольника", МИД Украины пригласило к участию лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановську

Об этом говорится в анонсе министерства.

Заседание пройдет с участием министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его литовского и польского коллег - Габриелиуса Ландсбергиса и Збигнева Рау.

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"Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества" Люблинского треугольника "в 2021 году", - говорится в сообщении.

По инициативе Украины на встрече выступит Тихановська.

"Люблинский треугольник" был основан 28 июня во Люблине главами МИД Украины, Польши и Литвы Дмитрием Кулебой, Яцеком Чапутовичем и Линасом Линкявичюсом.