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Espreso.tvСпортЗвездного российского легкоатлета поймали на допинге

Звездного российского легкоатлета поймали на допинге


фото: Getty Images
Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил положительный результат допинг-теста

Об этом сообщают российские СМИ .

В организме Шубенкова обнаружен запрещенный мочегонный препарат фуросемид, который используется для избавления от проблем с лишним весом. Также его принимают, чтобы замаскировать другие запрещенные препараты.

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30-летний Сергей Шубенков является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами. Рекордсмен России на дистанции 110 метров, результат - 12,92 сек.

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