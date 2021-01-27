Звездного российского легкоатлета поймали на допинге

27 января, 2021, 20:54

Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил положительный результат допинг-теста

Об этом сообщают российские СМИ .

В организме Шубенкова обнаружен запрещенный мочегонный препарат фуросемид, который используется для избавления от проблем с лишним весом. Также его принимают, чтобы замаскировать другие запрещенные препараты.

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30-летний Сергей Шубенков является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами. Рекордсмен России на дистанции 110 метров, результат - 12,92 сек.

3 декабря американского боксера супертяжелого веса Джаррелла Миллера дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов.

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