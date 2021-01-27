Зеленский принял участие в торжествах ко Дню памяти жертв Холокоста

27 января, 2021, 13:39

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Волоимир Зеленский отметил, что День памяти жертв Холокоста важен как для истории Украины, которая во времена нацистской оккупации пережила трагедию Бабьего Яра, так и для всего мира.

"Мы чтим сегодня всех жертв Холокоста, жертв трагедии Бабьего Яра, всех жертв Шоа", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что именно в этот день в 1945 году бойцы 1-го Украинского фронта начали освобождение концлагеря Аушвиц.

"Поэтому мы сегодня чествуем и тех, кто сохранил жизнь многих евреев. Они стали и носят такое высокое звание - звание Праведников народов мира", - заявил Владимир Зеленский.

По его словам, инсталляция, которую открыли 27 января на проспекте Победы в столице, важна тем, что "дает возможность заглянуть в ужасное прошлое, которое мы не имеем права забыть".

"Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такого отношения к человечеству, к народу, к традициям просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам Холокоста", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Израиля Реувен Ривлин в своем видеообращении поблагодарил главу Украинского государства и председателя наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натана Щаранского за их вклад в почитание трагедии Холокоста.

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Он отметил, что никогда в истории Европы не было такой масштабной и жестокой операции по уничтожению евреев за такое короткое время, как в Бабьем Яру. Президент Израиля подчеркнул, что нельзя забывать и игнорировать эти трагические события.

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