Зеленский на своем дне рождения заявил, что идет на второй срок, - Лерос
27 января, 2021, 20:31
Президент Владимир Зеленский на своем дне рождения 25 января заявил, что идет на второй президентский срок, заявил Лерос
Об этом народный депутат Гео Лерос написал в Facebook.
"Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок! ", - написал Лерос.
Читайте также: Нардепам- "слугам", которые не поддержали назначение Витренко министра, не доплатили зарплату "в конвертах", - Лерос
Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок! Может нам уже пора забрать куличики у этого мальчика? t.me/GeoLerosОпубликовано Geo Leros Среду, 27 января 2021
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-