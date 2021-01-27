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Зеленский на своем дне рождения заявил, что идет на второй срок, - Лерос

Президент Владимир Зеленский на своем дне рождения 25 января заявил, что идет на второй президентский срок, заявил Лерос

Об этом народный депутат Гео Лерос написал в Facebook.

"Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок! ", - написал Лерос.

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Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок! Может нам уже пора забрать куличики у этого мальчика? t.me/GeoLeros

Опубликовано Geo Leros Среду, 27 января 2021

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