За прошедшие сутки россияне на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский военнослужащий

27 января, 2021, 07:58

Во вторник, 26 января, российские военные в зоне Операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новоалександровки россияне открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение.

Вблизи Новозвановки захватчики применили автоматический станковый гранатомет.

У Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты били из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а в пригороде Марьинки применили снайперское оружие.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

На обстрелы противника украинские военные ответили огнем.

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