Из-за ухудшения погодных условий в семи областях школам рекомендуют перейти на "дистанционку"
Об этом говорится в срочном письме МОН.
"Руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме (без посещения учебных заведений)", - говорится в сообщении.
МОН подчеркивает необходимость перевести в режим повышенной готовности функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов в чрезвычайных ситуациях (по вопросам безопасности жизнедеятельности) в этих областях.
Всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.
Отметим, что синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине 27-29 января.
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