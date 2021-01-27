Из-за ухудшения погодных условий в семи областях школам рекомендуют перейти на "дистанционку"

27 января, 2021, 19:10

Министерство образования и науки рекомендует руководителям учебных заведений в семи областях перейти на дистанционную форму обучения из-за осложнения погодных условий

Об этом говорится в срочном письме МОН.

"Руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме (без посещения учебных заведений)", - говорится в сообщении.

МОН подчеркивает необходимость перевести в режим повышенной готовности функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов в чрезвычайных ситуациях (по вопросам безопасности жизнедеятельности) в этих областях.

Всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.

Отметим, что синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Украине 27-29 января.

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