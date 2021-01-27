Якутского шамана Габышева, шедшего изгонять Путина, задержали и поместили в психдиспансер

27 января, 2021, 13:11

В️ Якутии полиция задержала шамана Александра Габышева

Он помещен в психоневрологический диспансер, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитника Алексея Прянишникова.

"На каком основании, мы пока сами не знаем. Завтра, думаю, будут понятны подробности", - сообщил Прянишников, добавив, что на месте находятся адвокаты правозащитного фонда.

Ранее сообщалось, что в дом Габышева в Якутии пришли полицейские. Они отказываются сообщить, с какой целью, поэтому Габышев отказался открыть им дверь.

В январе в интервью Сибирь.Реалии шаман заявил, что после повторно объявленного похода в Кремль его могут убить. Через несколько дней полицейские, по словам соратников Габышева, установили за его домом круглосуточное наблюдение.

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