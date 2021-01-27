Якутского шамана Габышева, шедшего изгонять Путина, задержали и поместили в психдиспансер
Он помещен в психоневрологический диспансер, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитника Алексея Прянишникова.
"На каком основании, мы пока сами не знаем. Завтра, думаю, будут понятны подробности", - сообщил Прянишников, добавив, что на месте находятся адвокаты правозащитного фонда.
Ранее сообщалось, что в дом Габышева в Якутии пришли полицейские. Они отказываются сообщить, с какой целью, поэтому Габышев отказался открыть им дверь.
В январе в интервью Сибирь.Реалии шаман заявил, что после повторно объявленного похода в Кремль его могут убить. Через несколько дней полицейские, по словам соратников Габышева, установили за его домом круглосуточное наблюдение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-