Впервые в мире проведена трансплантация рук и плеч
Об этом пишет The Guardian.
Операцию провели в больнице имени Эдуарда Эррио в Лионе.
"Если он сможет вернуть себе возможность активно сгибать локоть, это изменит его жизнь", - сказал хирург Арам Газарян.
По словам врачей, человек выздоравливает после операции - через 22 года после аварии, в которой он потерял обе конечности.
Мужчина потерял верхние конечности в январе 1998 года в результате инцидента на работе: скачок напряжения в 11000 вольт обжег электрику руки, он упал с линии электропередач на землю. В результате Гретаррсон получил множественные переломы и внутренние повреждения, впал в кому на три месяца, во время которой хирурги приняли решение ампутировать ему руки.
Операция длилась более 14 часов, в ней были задействованы около 50 человек.
На сегодня врачи еще не могут точно сказать, насколько к мужчине вернется подвижность.
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