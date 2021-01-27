Впервые в мире проведена трансплантация рук и плеч

27 января, 2021, 09:59

Во Франции провели первую операцию по трансплантации обеих рук и плеч 48-летнему гражданину Исландии

Об этом пишет The Guardian.

Операцию провели в больнице имени Эдуарда Эррио в Лионе.

"Если он сможет вернуть себе возможность активно сгибать локоть, это изменит его жизнь", - сказал хирург Арам Газарян.

По словам врачей, человек выздоравливает после операции - через 22 года после аварии, в которой он потерял обе конечности.

Мужчина потерял верхние конечности в январе 1998 года в результате инцидента на работе: скачок напряжения в 11000 вольт обжег электрику руки, он упал с линии электропередач на землю. В результате Гретаррсон получил множественные переломы и внутренние повреждения, впал в кому на три месяца, во время которой хирурги приняли решение ампутировать ему руки.

Операция длилась более 14 часов, в ней были задействованы около 50 человек.

На сегодня врачи еще не могут точно сказать, насколько к мужчине вернется подвижность.