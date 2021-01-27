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Espreso.tvОбществоВосстановление делегации РФ в ПАСЕ - это издевательство над европейскими ценностями, - Василенко

Восстановление делегации РФ в ПАСЕ - это издевательство над европейскими ценностями, - Василенко


фото: goloszmin.org
Российская Федерация не имеет права быть восстановлена в ПАСЕ. Это нарушение всех демократических прав Совета Европы

Об этом заявила народный депутат фракция "Голос" и членкиня постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ Леся Василенко в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV .

"Сейчас украинская делегация в ПАСЕ уже вернулась в Киев и продолжает участвовать в заседании в формате онлайн. Но уже сейчас имеем плохие новости. К сожалению, имеем вывод о том, что Россия имеет право принимать участие в Парламентской Ассамблее со всей полнотой прав, а диалог, который был восстановлен с Россией летом 2019 должен быть продолжен. И это, несмотря на то, что в этом же проекте решении зафиксированы все те правонарушения, которые Россия совершала и продолжает совершать ", - заявила народный депутат.

На вопрос Кристины Шкудор о том, может ли быть причиной такого решения финансирования ПАСЕ Российской Федерацией Леся Василенко отметила, что финансовый вопрос неоднократно поднимался при аргументации членства РФ в ПАСЕ. Она добавила, что не следует также забывать, что на сегодняшний день общий долг России перед Советом Европы составляет около 8,8 млн евро.

"Если Совет Европы верил в то, что Россия погасит свой долг, который составляет около 8,8 млн евро, то они очень ошибаются. Это игрок, который никогда не играет по правилам. И Украина, Грузия, Молдова и Беларусь больше всех это на себе почувствовали. Но мы не сдаемся и самое главное, что стоит делать, так это пытаться доказывать факты правонарушений Российской Федерацией, а не надеяться на поддержку международных партнеров", - добавила член украинской делегации в ПАСЕ.

Также народный депутат назвала страны, из которых делегаты очень активно поддерживают РФ.

"Есть множество стран, в которых активно работают российские дипломаты и ФСБ. Делегаты из этих стран очень часто акцентируют внимание на том, что их страны строили дружеские отношения с РФ еще в империй. Самые активные из них - Франция, Нидерланды и Германия. Хотя это не значит, что международная политика этих стран следует в том же направлении. Это мнение делегатов, представляющих какую-то политическую силу и свою позицию. Поэтому мы на это особого внимания не обратили ", - добавила Василенко.

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