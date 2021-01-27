Во Львове с помощью кофейной гущи решили бороться с гололедом

27 января, 2021, 21:15

Во Львове дорожки в парках будут посыпать кофейной гущей. Так решили бороться с гололедом

Такую инициативу предложила советник городского головы Львова Ирина Оршак. По ее словам, кофейная гуща не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной, передает "Еспресо.Захид".

Поскольку есть много нареканий от горожан на соляные растворы и пескосмеси, в ЛГС решили искать экологические альтернативы.

"Мы узнали, что в Великобритании пробовали кофейной гущей бороться с гололедом, но это не является практикой массового характера. Точечно некоторые города пытаются бороться у себя с гололедом таким образом. Поэтому мы собрали рабочую группу, обсудили альтернативы: кто же у нас может это внедрять и как это сделать. Прежде всего скажу, что кофейная гуща также имеет абразивные свойства, возможно, не такие хорошие как песок, но они за счет помола зерна. А после пресса и использования кофейная гуща остается фактически почти сухой ", - отметила Оршак.

Чиновница добавила, что на этой неделе рабочая группа намерена встретиться с сетью кофеен, которая согласится бесплатно предоставлять кофе.

Первой посыплем дорожку к церкви св. Иосафата в парке "700-летия Львова".

"Решили сделать этот пилотный проект во Львове именно на территории парков по нескольким причинам. Прежде всего, кофейная гуща на улицах города, видимо, не очень эстетично будет выглядеть, как нечто черного цвета посыпанное по снегу. К тому же, кофейная гуща, как и песок и другие рассыпчатые вещества, будет цепляться на обувь и разноситься. В парк же человек обычно идет гулять, поэтому там нет учреждений, куда он может это занести и испачкать что-то ", - пояснила Оршак.

Следовательно, рабочая группа проанализирует эффективность такого метода и решит дальнейшие действия.

В мэрии добавили, что кофейная гуща также хорошо влияет на растительность. Кроме того, ее не нужно убирать или утилизировать.

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