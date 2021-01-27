Во Франции министр позволила мэрии Парижа не платить штраф в 90 тыс. евро за превышение квоты женщин на руководящих должностях

27 января, 2021, 18:01

Министр госслужбы Амели де Моншален объявила об отмене административного штрафа в размере 90 тыс. евро, наложенного на мэрию Парижа из-за нарушения принципа квот, согласно которому сотрудников одного пола должно быть не менее 40%

Об этом рассказывает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Министр Амели де Моншален заявила мэру Парижа Анн Идальго, что "штраф не подлежит уплате" и призвала ее "направить эти средства на поддержку этой положительной динамики".

Анн Идальго приехала в штаб-квартиру министерства в Париже в сопровождении нескольких женщин, назначенных ею же.

"Если не будет волюнтаризма и непоколебимой решимости, мы не сможем пробить этот стеклянный потолок", - отметила Идальго.

"Нам нужно предоставить гораздо больше возможностей женщинам получить доступ к ответственным должностям", - добавила мэр.

В декабря 2020 года мэрию Парижа оштрафовали на 90 тыс. евро за назначение на новые должности 11 женщин и 5 мужчин на должности директоров и заместителей директора в 2018 году. Штраф был наложен с аргументацией, что назначение противоречило обязательству, которое действовало в 2018 году по минимальной квоте в 40% представителей каждого пола. Тогда в министерстве государственной службы Французской Республки считали, что такой принцип призван на обеспечение сбалансированного представительства женщин и мужчин.

Министр Амели де Моншален заметила, что штраф абсурдный и "дело женщин заслуживает лучшего".

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