Во Франции министр позволила мэрии Парижа не платить штраф в 90 тыс. евро за превышение квоты женщин на руководящих должностях
Об этом рассказывает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Министр Амели де Моншален заявила мэру Парижа Анн Идальго, что "штраф не подлежит уплате" и призвала ее "направить эти средства на поддержку этой положительной динамики".
Анн Идальго приехала в штаб-квартиру министерства в Париже в сопровождении нескольких женщин, назначенных ею же.
"Если не будет волюнтаризма и непоколебимой решимости, мы не сможем пробить этот стеклянный потолок", - отметила Идальго.
"Нам нужно предоставить гораздо больше возможностей женщинам получить доступ к ответственным должностям", - добавила мэр.
В декабря 2020 года мэрию Парижа оштрафовали на 90 тыс. евро за назначение на новые должности 11 женщин и 5 мужчин на должности директоров и заместителей директора в 2018 году. Штраф был наложен с аргументацией, что назначение противоречило обязательству, которое действовало в 2018 году по минимальной квоте в 40% представителей каждого пола. Тогда в министерстве государственной службы Французской Республки считали, что такой принцип призван на обеспечение сбалансированного представительства женщин и мужчин.
Министр Амели де Моншален заметила, что штраф абсурдный и "дело женщин заслуживает лучшего".
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-