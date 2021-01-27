ВМС Украины в 2021 году получат комплекс беспилотников Bayraktar ТВ2, - командующий

27 января, 2021, 08:37

В этом году Военно-Морские Силы Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar ТВ2 турецкого производства

Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает пресс-служба войск в Facebook.

"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками", - рассказал он.

Неижпапа поблагодарил турецких партнеров за сотрудничество, конструктивный диалог и решение вопросов в рамках реализации проекта.

"Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины, в качестве поддержки, мы предоставляем новейшие технологии, которые у нас есть сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", - сказал генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.