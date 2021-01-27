ВМС Украины в 2021 году получат комплекс беспилотников Bayraktar ТВ2, - командующий
Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает пресс-служба войск в Facebook.
"В этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов с улучшенными характеристиками", - рассказал он.
Неижпапа поблагодарил турецких партнеров за сотрудничество, конструктивный диалог и решение вопросов в рамках реализации проекта.
"Мы разрабатываем беспилотные летательные комплексы. Для Украины, в качестве поддержки, мы предоставляем новейшие технологии, которые у нас есть сегодня. Мы всегда будем делиться с украинскими партнерами своим опытом для того, чтобы вместе достигать поставленных целей", - сказал генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар.
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