В Индии массовый протест фермеров: есть погибшие, в столице отключили интернет
Люди выступают против новых законов о свободном рынке торговли, сообщает BBC.
Люди протестуют уже несколько месяцев, но накануне, в День Республики, протесты усилились. Митингующие участвуют прямо на тракторах.
Между протестующими и полицейскими начались схватки. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
Митингующие протестуют против законов, которые ослабляют правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции, а также вводят понятие свободного рынка, что со временем может привести к исчезновению оптовых стихийных рынков и появлению конкурентов в виде больших компаний.
Фермеры отмечают, что если сейчас они могут свободно продавать выращенную продукцию по гарантированным ценам, то с приходом на рынок сельскохозяйственных корпораций продавать фермерскую продукцию станет невыгодно и даже убыточно.
Протестующие не прекратили марш даже несмотря на военный парад в столице по случаю праздника.
"Пану Моди обязательно придется отменить эти ужасные законы", - сказал один из участников.
В результате как минимум один демонстрант погиб, когда его трактор перевернулся.
Во время протестов фермеров пострадали 86 сотрудников полиции. Было разбито 8 автобусов и 17 частных автомобилей.
#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4- ANI (@ANI) January 26, 2021
Группа протестующих на тракторах двинулась в центр Нью-Дели, они дошли до Красного форта, прорвали баррикады и вошли в него. Полиция применила дубинки, чтобы вывести митингующих из форта.
#WATCH Protestors at Karnal bypass break police barricading to enter Delhi as farmers tractor rally is underway in the national capital #FarmLaws pic.twitter.com/pzfJs6Ioef- ANI (@ANI) January 26, 2021
Министерство внутренних дел Индии разворачивает дополнительные войска в некоторых частях столицы Дели для сдерживания беспорядков. Силовики также решили отключить мобильный интернет в некоторых районах страны.
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