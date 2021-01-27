В Индии массовый протест фермеров: есть погибшие, в столице отключили интернет

27 января, 2021, 12:20

В столице Индии проходят массовые протесты на тракторах, десятки тысяч фермеров, протестующих против аграрных реформ индийского премьера Нарендры Моди, прорвались через полицейские баррикады и направляются в парламент страны

Люди выступают против новых законов о свободном рынке торговли, сообщает BBC.

Люди протестуют уже несколько месяцев, но накануне, в День Республики, протесты усилились. Митингующие участвуют прямо на тракторах.

Между протестующими и полицейскими начались схватки. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Митингующие протестуют против законов, которые ослабляют правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции, а также вводят понятие свободного рынка, что со временем может привести к исчезновению оптовых стихийных рынков и появлению конкурентов в виде больших компаний.

Фермеры отмечают, что если сейчас они могут свободно продавать выращенную продукцию по гарантированным ценам, то с приходом на рынок сельскохозяйственных корпораций продавать фермерскую продукцию станет невыгодно и даже убыточно.

Протестующие не прекратили марш даже несмотря на военный парад в столице по случаю праздника.

"Пану Моди обязательно придется отменить эти ужасные законы", - сказал один из участников.

В результате как минимум один демонстрант погиб, когда его трактор перевернулся.

Во время протестов фермеров пострадали 86 сотрудников полиции. Было разбито 8 автобусов и 17 частных автомобилей.

#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4 - ANI (@ANI) January 26, 2021

Группа протестующих на тракторах двинулась в центр Нью-Дели, они дошли до Красного форта, прорвали баррикады и вошли в него. Полиция применила дубинки, чтобы вывести митингующих из форта.

#WATCH Protestors at Karnal bypass break police barricading to enter Delhi as farmers tractor rally is underway in the national capital #FarmLaws pic.twitter.com/pzfJs6Ioef - ANI (@ANI) January 26, 2021

Министерство внутренних дел Индии разворачивает дополнительные войска в некоторых частях столицы Дели для сдерживания беспорядков. Силовики также решили отключить мобильный интернет в некоторых районах страны.

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