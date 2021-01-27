В Украине из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов, - ГСЧС
27 января, 2021, 08:58
По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине из-за погодных условий 117 населенных пунктов остались без электричества
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 27 января из-за осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 117 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Житомирской области без электрики остались 79 населенных пунктов, в Киевской - 13, в Одесской - 13, в Черниговской - 11, в Запорожской - 1.
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