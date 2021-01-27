В Украине в течение суток - 3776 новых заражений COVID-19, умерли 145 пациентов

27 января, 2021, 08:39

По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине зафиксировано 1 200 883 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 202 - летальные, 980 085 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 26 января было зафиксировано 3776 новых случаев коронавируса (из них дети - 115, медработники - 172), 145 пациентов умерли, 14 250 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 437 случаев;

Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 76 случаев;

Днепропетровская область - 188 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская область - 86 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 167 случаев;

Киевская область - 276 случаев;

Кировоградская область - 48 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Николаевская область - 174 случая;

Одесская область - 185 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ривненская область - 164 случая;

Сумская область - 85 случаев;

Тернопольская область - 96 случаев;

Харьковская область - 238 случаев;

Херсонская область - 64 случая;

Хмельницкая область - 169 случаев;

Черкасская область - 126 случаев;

Черновицкая область - 169 случаев;

Черниговская область - 30 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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