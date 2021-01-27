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Espreso.tvОбществоВ Украине в течение суток - 3776 новых заражений COVID-19, умерли 145 пациентов

В Украине в течение суток - 3776 новых заражений COVID-19, умерли 145 пациентов

По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине зафиксировано 1 200 883 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 202 - летальные, 980 085 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 26 января было зафиксировано 3776 новых случаев коронавируса (из них дети - 115, медработники - 172), 145 пациентов умерли, 14 250 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 437 случаев;
Винницкая область - 158 случаев;
Волынская область - 76 случаев;
Днепропетровская область - 188 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 107 случаев;
Закарпатская область - 86 случаев;
Запорожская область - 204 случая;
Ивано-Франковская область - 167 случаев;
Киевская область - 276 случаев;
Кировоградская область - 48 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Николаевская область - 174 случая;
Одесская область - 185 случаев;
Полтавская область - 116 случаев;
Ривненская область - 164 случая;
Сумская область - 85 случаев;
Тернопольская область - 96 случаев;
Харьковская область - 238 случаев;
Херсонская область - 64 случая;
Хмельницкая область - 169 случаев;
Черкасская область - 126 случаев;
Черновицкая область - 169 случаев;
Черниговская область - 30 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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