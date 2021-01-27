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В Турции задержали пятерых россиян из "Исламского государства"

В Турции задержали пятерых россиян и еще 12 возможных боевиков "Исламского государства"

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

Минобороны Турции заявило о задержании пятерых россиян, четверых граждан Узбекистана и трех граждан Кыргызстана, которые предположительно были боевиками группировки "Исламское государство". Они пытались проникнуть на территорию Турции из Сирии.

Один из задержанных разыскивает Интерпол. Задержание произошло 31 декабря 2020, но информация об этом не публиковалась.

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