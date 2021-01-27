В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы в фильме "Спенсер"

27 января, 2021, 17:40

Начались съемки фильма "Спенсер", где Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы

Об этом сообщает Variety .

В июне 2020 года стало известно, что чилийский режиссер Пабло Ларраин снимет фильм о принцессе Диане. На главную роль он выбрал Кристен Стюарт.

"Спенсер - это погружение в эмоциональное рассуждения о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни", - сказала Стюарт.

Сценарий к фильму писал автор сериала "Острые козырьки" Стивен Найт.

Фильм будет посвящен одному уикенду из жизни принцессы Дианы, когда она проводит рождественские каникулы с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке и решает расторгнуть брак с принцем Чарльзом.