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Espreso.tvОбществоВ сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы в фильме "Спенсер"

В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы в фильме "Спенсер"


фото: variety
Начались съемки фильма "Спенсер", где Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы

Об этом сообщает Variety .

В июне 2020 года стало известно, что чилийский режиссер Пабло Ларраин снимет фильм о принцессе Диане. На главную роль он выбрал Кристен Стюарт.

"Спенсер - это погружение в эмоциональное рассуждения о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни", - сказала Стюарт.

Сценарий к фильму писал автор сериала "Острые козырьки" Стивен Найт.

Фильм будет посвящен одному уикенду из жизни принцессы Дианы, когда она проводит рождественские каникулы с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке и решает расторгнуть брак с принцем Чарльзом.

Съемки будут проходить в Германии и Великобритании. В актерский состав также входят номинант на премию BAFTA Тимоти Сполл (Мистер Тернер), номинант на Оскар Салли Хокинс (Форма воды) и Шон Харрис (Миссия невыполнима).

Премьера фильма ожидается осенью 2021 года.

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