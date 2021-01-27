В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы в фильме "Спенсер"
Об этом сообщает Variety .
В июне 2020 года стало известно, что чилийский режиссер Пабло Ларраин снимет фильм о принцессе Диане. На главную роль он выбрал Кристен Стюарт.
"Спенсер - это погружение в эмоциональное рассуждения о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни", - сказала Стюарт.
Сценарий к фильму писал автор сериала "Острые козырьки" Стивен Найт.
Съемки будут проходить в Германии и Великобритании. В актерский состав также входят номинант на премию BAFTA Тимоти Сполл (Мистер Тернер), номинант на Оскар Салли Хокинс (Форма воды) и Шон Харрис (Миссия невыполнима).
Премьера фильма ожидается осенью 2021 года.
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