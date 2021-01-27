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Espreso.tvМирВ России после обысков в квартире задержали брата Навального

В России после обысков в квартире задержали брата Навального

После обысков в квартире оппозиционера Алексея Навального правоохранители задержали его брата Олега

Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, 27 января после окончания обысков квартиры Навального, брата оппозиционера Олега забрали полицейские. Куда именно повезли задержанного, пока неизвестно.

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