В России после обысков в квартире задержали брата Навального
27 января, 2021, 20:56
После обысков в квартире оппозиционера Алексея Навального правоохранители задержали его брата Олега
Об этом сообщают росСМИ.
Как сообщается, 27 января после окончания обысков квартиры Навального, брата оппозиционера Олега забрали полицейские. Куда именно повезли задержанного, пока неизвестно.
- Напомним, 27 января силовики РФ пришли с обысками в квартиру оппозиционера Алексея Навального в Марьино и в квартиру его жены Юлии в Москве.
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