В Польше украли партию вакцины против коронавируса

27 января, 2021, 12:53

В Польше в ночь на 27 января украли небольшую партию вакцины от COVID-19

Об этом сообщает НВ со ссылкой на RMF FM.

Украли вакцину для 18 человек. Прививки пришлось отложить.

Препарат украли из частной клиники в городке Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве. Случаем уже занимается полиция.

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