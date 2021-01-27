В Польше украли партию вакцины против коронавируса
27 января, 2021, 12:53
В Польше в ночь на 27 января украли небольшую партию вакцины от COVID-19
Об этом сообщает НВ со ссылкой на RMF FM.
Украли вакцину для 18 человек. Прививки пришлось отложить.
Препарат украли из частной клиники в городке Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве. Случаем уже занимается полиция.
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