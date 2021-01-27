В Минобразования отреагировали на судебный запрет в учебниках истории информации о Майдане от Портнова

27 января, 2021, 12:40

В Министерстве образования и науки сейчас изучают решение Окружного административного суда Киева

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Министерстве образования и науки в ответ на запрос журналистов отметили, что сейчас изучают решение Окружного административного суда Киева, которым ведомство обязали пересмотреть учебники по истории для 5-го и 11-го классов на основании жалобы Андрея Портнова, который был заместителем главы администрации при президентстве Виктора Януковича .

Претензии Портнова касаются раздела о Революцию Достоинства. Напомним, в 5-м классе дети проходят сокращенно весь курс истории Украины, а в конце 11-го - соответствующую тему в новейшей стория Украины.

Автор одного из учебников по истории для 5-го класса Игорь Щупак в комментарии журналистам заявил, что именно в учебнике его авторства не названы конкретные виновные в расстрелах из-за того, что их еще не определил суд.

Вместо этого он употребил термины "преступники" и "действия власти", описывая подавление гражданского протеста, похищения и убийства активистов.

Он отметил, что изложенное соответствует решениям Европейского суда по правам человека, которые были приняты 21 января 2021 года.

В то же время президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, комментируя решение ОАСК, отметила, что предметом рассмотрения был вопрос соблюдения министерством порядка рассмотрения обращения истца, а также выполнение возложенных на МОН законами Украины "Об образовании" и "Об обращениях граждан" обязанностей по проверке соблюдения требований академической добродетели.

"Решением ОАСК не установлена обязанность МОН относительно отмены нормативных документов или исправления учебников, а только обязанность возврата к рассмотрению обращения и проверки приведенных в обращении обстоятельств. То есть при таком повторном рассмотрении МОН может прийти к выводу, что тексты учебников соответствуют формированию государственной политики в сфере общего и среднего образования", - написала Ярош.

Напомним, по искам Портнова ОАСК недавно принял решение, которым обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники истории в вопросе освещения событий Революции Достоинства.

Также ОАСК по иску заместителя главы администрации Януковича задним числом постановил, что празднование со стороны КГГА в 2020 году юбилеев восьми деятелей украинского государства, УНР, ОУН и УПА является незаконным.

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