В Киеве автомобиль сбил пешехода, который хотел перейти дорогу в неположенном месте
27 января, 2021, 20:24
В Киеве на бульваре Дружбы народов произошло ДТП с пешеходом
Об этом сообщили Вартови.Еспресо .
"В Киеве на бульваре Дружбы народов произошло ДТП с пешеходом. Автомобиль Volkswagen Amarok двигался Лыбидской от моста Патона. В это время мужчина решил перебежать бульвар в неположенном для перехода месте. Водителю не удалось избежать наезда", - говорится в сообщении.
Мужчину в тяжелом состоянии, без сознания госпитализировали.
Вартови.Еспресо отметили, что ДТП произошло за безопасным подземным пешеходным переходом.
На бульваре Дружбы народов в направлении Лыбидской от моста Патона образовалась пробка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-