В Киеве автомобиль сбил пешехода, который хотел перейти дорогу в неположенном месте

27 января, 2021, 20:24

В Киеве на бульваре Дружбы народов произошло ДТП с пешеходом

Об этом сообщили Вартови.Еспресо .

"В Киеве на бульваре Дружбы народов произошло ДТП с пешеходом. Автомобиль Volkswagen Amarok двигался Лыбидской от моста Патона. В это время мужчина решил перебежать бульвар в неположенном для перехода месте. Водителю не удалось избежать наезда", - говорится в сообщении.

Мужчину в тяжелом состоянии, без сознания госпитализировали.

Вартови.Еспресо отметили, что ДТП произошло за безопасным подземным пешеходным переходом.

На бульваре Дружбы народов в направлении Лыбидской от моста Патона образовалась пробка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb