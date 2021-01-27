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В центре Киева провалился асфальт: ограничили движение транспорта


фото: Київавтодор
На пересечении улиц Саксаганского и Большой Васильковской в столице из-за повреждения коммуникаций ограничено движение

Об этом сообщает КК "Киевавтодор" в Facebook .

"На пересечении улиц Саксаганского и Большой Васильковской работники ДЭУ Голосеевского района обнаружили провал покрытия. Предварительная причина - авария на коммуникациях "Киевводоканала", - говорится в сообщении.

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Теперь работники ДЭУ Голосеевского района огородили участок. На место выехала аварийная бригада "Киевводоканала".

Также в Голосеевском районе из-за аварии на кабельных сетях ограничено проход пешеходов на тротуаре по ул. Васильковской возле дома №23. Сейчас идут восстановительные работы.

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