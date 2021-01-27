В Беларуси становится меньше сторонников России, - Тихановская
Об этом Тихановская заявила в интервью эстонской газете Postimees.
Она подчеркнула, что Беларусь является суверенным и независимым государством, и указала на распространенную на западе мысль о сходстве с Россией.
"На самом деле это не так. Мы совсем другой народ, хотя с русскими людьми у нас всегда были дружеские отношения. Мы непременно должны остаться независимыми. В прошлом году наша идентичность еще больше укрепилась. Мы ни в коем случае не торгуем своей независимостью. На сегодня тех, кто хотел бы тесных связей с Россией, стало гораздо меньше ", - подчеркнула Тихановська.
Кроме того, она сообщила, что на государственных телеканалах в Беларуси распустили весь штат журналистов и заменили их на привезенных из РФ.
"Они очерняют наших людей, всех, кто осмелился сказать что-нибудь против режима и диктатора. Они постоянно враждуют большую часть народа и оппозиции, однако это влияет на очень небольшой круг белорусов", - добавила Тихановская.
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