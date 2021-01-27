Улица Сагайдачного в Киеве останется пешеходной зоной

27 января, 2021, 17:12

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что пешеходная зона на улице Петра Сагайдачного в Подольском районе останется, суд удовлетворил жалобу КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и оставил в силе распоряжение, которым внедрено пешеходную зону на Контрактовой площади и на ул. Петра Сагайдачного к ул. Андреевской", - говорится в сообщении.

Как известно пешеходная зона на Контрактовой площади и улицы Петра Сагайдачного введена еще в 2017 году. Однако в мае прошлого года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону.

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