Улица Сагайдачного в Киеве останется пешеходной зоной
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Сегодня Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) и оставил в силе распоряжение, которым внедрено пешеходную зону на Контрактовой площади и на ул. Петра Сагайдачного к ул. Андреевской", - говорится в сообщении.
Как известно пешеходная зона на Контрактовой площади и улицы Петра Сагайдачного введена еще в 2017 году. Однако в мае прошлого года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону.
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