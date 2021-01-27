 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраинский певец Иван Дорн будет вести телепрограмму вместе с российским шоуменом Александром Гудковым

Украинский певец Иван Дорн будет вести телепрограмму вместе с российским шоуменом Александром Гудковым

Ведущими нового сезона программы "Орел и Решка" стали шоумен из РФ Александр Гудков и певец Иван Дорн

Об этом сообщает российский телеканал "Пятница" в Instagram.

Сезон стартует 15 февраля. Впервые ведущие - двое мужчин.

Российский канал заявил о начале 10-го сезона. Хотя программа из Украины имеет 25 сезонов.

"Орел и Решка" - украинская русскоязычная развлекательная телепрограмма, выходящая в Украине, Беларуси, России, посвященная путешествиям.

\

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2021 среда

26 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать