Украинский певец Иван Дорн будет вести телепрограмму вместе с российским шоуменом Александром Гудковым
27 января, 2021, 09:44
Ведущими нового сезона программы "Орел и Решка" стали шоумен из РФ Александр Гудков и певец Иван Дорн
Об этом сообщает российский телеканал "Пятница" в Instagram.
Сезон стартует 15 февраля. Впервые ведущие - двое мужчин.
Российский канал заявил о начале 10-го сезона. Хотя программа из Украины имеет 25 сезонов.
"Орел и Решка" - украинская русскоязычная развлекательная телепрограмма, выходящая в Украине, Беларуси, России, посвященная путешествиям.
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