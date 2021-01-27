Украинский чемпион объявил о возвращении на ринг после длительного перерыва
27 января, 2021, 12:49
Бывший чемпион мира среди любителей украинец Евгений Хитров в марте проведет первый с 2019 года бой на профессиональном ринге
Об этом сообщает vRINGe.com.
Евгений Хитров 18 марта примет участие в шоу Ring City. Украинец, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг), встретится с французом Кристианом Мбилли.
Боксер из Франции известен благодаря победе на Олимпиаде-2016 над украинцем Дмитрием Митрофановым.
32-летний Евгений Хитров является чемпионом мира-2011 среди любителей в категории до 75 кг. Среди профессионалов провел 22 поединка, одержал 20 побед и потерпел 2 поражения.
Последний раз Хитров выходил на ринг в ноябре 2019 года и нокаутировал ганца Эрнеста Амузу.
- Напомним, в мае 2020 года Евгений Хитров заявил, что заменит промоутеров, которые портят ему карьеру.
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