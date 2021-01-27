Украинский боксер отказался от титула, полученного в бою с россиянином
27 января, 2021, 12:21
Украинский боксер Карен Чухаджян отказался от титула WBA International, полученного в поединке против россиянина Сергея Воробьева
Об этом сообщает Xsport.
По словам Чухаджяна, он решил отказаться от титула WBA International (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг), поскольку не смог его защитить.
"Пояс мы освободили. Сначала мы хотели его защищать, но гепатит, затем коронавирус, плюс разошлись со Sparta Boxing Promotions, и на тот момент было некому организовать этот поединок. Поэтому приняли решение его освободить", - сказал Чухаджян.
Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева в поединке за вакантный титул WBA International 1 февраля 2020 года в Калининграде.
- Напомним, в марте 2020 года Карен Чухаджян признался, что заразился гепатитом А во время боя против Сергея Воробьева.
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