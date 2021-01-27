Украина и более 85 стран не получат вакцин от COVID-19 в широком доступе до 2023 года, - The Economist
27 января, 2021, 10:30
Украина не будет иметь широкого доступа к вакцине от COVID-19 до 2023 года
Об этом говорится в исследовании аналитиков издания The Economist.
По подсчетам наиболее поздний доступ к вакцине вместе с Украиной будут иметь более 85 стран. В основном они расположены на Африканском континенте.
"В развивающихся странах широкого охвата прививками не удастся достичь до 2023 года, если это вообще произойдет", - говорится в статье.
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