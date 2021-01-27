 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраина ввела санкции против российских авиаперевозчиков за полеты над оккупированным Крымом, - Гончаренко

Украина ввела санкции против российских авиаперевозчиков за полеты над оккупированным Крымом, - Гончаренко


фото: reuters
Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков над оккупированной территорией Автономной Республики Крым

Об этом сообщил нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, ссылаясь на решение правительства.

"Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков в связи с осуществлением полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметил нардеп.

Под санкции попали 13 компаний. Среди них: АО "КОМАВИАТРАНС", "Авиокомпания "ИРАЭРО", ООО "Авиасервис" и другие.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать