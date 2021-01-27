Украина ввела санкции против российских авиаперевозчиков за полеты над оккупированным Крымом, - Гончаренко

27 января, 2021, 13:34

Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков над оккупированной территорией Автономной Республики Крым

Об этом сообщил нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, ссылаясь на решение правительства.

"Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков в связи с осуществлением полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметил нардеп.

Под санкции попали 13 компаний. Среди них: АО "КОМАВИАТРАНС", "Авиокомпания "ИРАЭРО", ООО "Авиасервис" и другие.

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