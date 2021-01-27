Украина получила 1,2 млн закупленных за UNICEF ПЦР-тестов на коронавирус

27 января, 2021, 10:46

Украина получила 1,2 млн ПЦР-тестов на COVID-19, которые были закуплены в мае через UNICEF

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"В мае прошлого года нами было подписано кредитное соглашение со Всемирным банком, мы направили часть средств на закупку необходимых нам медицинских средств борьбы с COVID-19. Эта закупка проходила через UNICEF и мы уже получили от UNICEF 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики COVID-19", - сказал Степанов.

По словам министра, тесты были произведены в Великобритании. Сейчас находятся на складах государственного предприятия "Укрвакцина" и готовы к отправке в лабораторные центры.

Степанов напомнил, что Украина нарастила мощности лабораторных центров до 75 тыс. ПЦР-тестов в сутки, в то время как в начале пандемии лабораторные центры могли делать лишь 200 тестов в сутки. Всего, по словам Степанова, в Украине действуют 2373 центра тестирования.