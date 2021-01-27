Убытки на $ 2,5 млрд: киберполиция разоблачила хакеров, которые распространяли "самый опасный в мире вирус"
Об этом сообщает пресс-служба МВД .
"Хакеры с помощью вирусного программного обеспечения осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и США. В результате такой "деятельности" иностранным банкам и банкам нанесено 2,5 миллиарда долларов убытков", - говорится в сообщении.
Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.
Инфраструктура включала серверы, расположенные по всему миру, и фактически была БОТ-сетью. "Вирус" распространялся путем спам-рассылок, через документы и тому подобное. Электронные письма выглядели как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку и даже как предостережение от распространения COVID-19.
Такими действиями был причинен ущерб учреждениям по миру на сумму $ 2,5 млрд.
"Проникнув в обеспечение, вирус использовал "инфицированную" технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в том числе пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои подконтрольные счета ", - заявили правоохранители.
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