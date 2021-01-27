Сийярто: Украина и Венгрия создадут рабочую группу по применению закона об образовании

27 января, 2021, 13:50

Украина и Венгрия планируют создать рабочую группу по украинскому закону об образовании

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместном брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает РБК-Украина.

"Я попросил, чтобы мы начали совместную работу в связи с законом об образовании, который вызвал напряжение между нами. Мы хотим создать рабочую группу по внедрению закона об образовании. Если консультации будут успешными, то факторы неуверенности мы сможем исключить", - отметил он.

В частности, по словам Сийярто, есть вопрос, сколько часов венгерского языка будет в школах нацменьшинств.

"Это вопрос 40 школ, работающих в поселениях с населением менее 50 тыс. Получили обещание, что это будет конструктивно решено, если сможем найти решение, то наши отношения продвинутся вперед", - заявил он.