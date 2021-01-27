Суркис рассказал, сколько в "Динамо" зарабатывал Лобановский

27 января, 2021, 20:15

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что у Валерия Лобановского не было космической зарплаты в киевском клубе

Об этом сообщает gordonua.com.

По словам Суркиса, Лобановский требовал от "Динамо" миллионов.

"Мы за один день подписали контракт с Лобановским. Тогда зарплаты были смехотворными по сравнению с тем, что получают тренеры сегодня. Миллионы? Да какие миллионы, я не помню точно, но можно поднять архивы. Но это и близко не миллионы. Валерий Васильевич особо не торговался, он собрал ребят, очень хотел вернуться в клуб ", - рассказал Игорь Суркис.

В 1996 году Валерий Лобановский согласился вернуться в "Динамо". Под руководством украинского тренера киевляне 5 раз выиграли чемпионат Украины, 3 раза взяли национальный Кубок. Выходили в полуфинал и четвертьфинал Лиги чемпионов.