Суркис рассказал, сколько в "Динамо" зарабатывал Лобановский
Об этом сообщает gordonua.com.
По словам Суркиса, Лобановский требовал от "Динамо" миллионов.
"Мы за один день подписали контракт с Лобановским. Тогда зарплаты были смехотворными по сравнению с тем, что получают тренеры сегодня. Миллионы? Да какие миллионы, я не помню точно, но можно поднять архивы. Но это и близко не миллионы. Валерий Васильевич особо не торговался, он собрал ребят, очень хотел вернуться в клуб ", - рассказал Игорь Суркис.
В 1996 году Валерий Лобановский согласился вернуться в "Динамо". Под руководством украинского тренера киевляне 5 раз выиграли чемпионат Украины, 3 раза взяли национальный Кубок. Выходили в полуфинал и четвертьфинал Лиги чемпионов.
- 25 января экс-футболист "Динамо" Артем Яшкин рассказал, что во времена Валерия Лобановского получал $ 1 тыс. За победу в чемпионате Украины.
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- Также Суркис рассказал, что самым неудачным трансфером киевского клуба является подписание Андре.
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