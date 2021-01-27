Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах заработал круглосуточно, - "Укравтодор"

27 января, 2021, 11:05

В Украине с 26 января круглосуточно заработал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных положений на дорогах государственного значения

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Согласно сообщению, в связи с прохождением 26-27 января активного циклона в южных областях ожидается снег и метели при порывах ветра до 20 м/с и образование снежного покрова до 20 см. Такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения.

"С целью принятия необходимых мер при Укравтодоре с сегодняшнего дня, с 18:00, работает Штаб при участии представителей Государственного агентства автомобильных дорог Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"", Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, Киевской областной государственной администрации, Киевской городской государственной администрации, Ассоциации международных перевозчиков Украины, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб Укравтодора работает на базе ситуационного центра, где используется современное оборудование и программно-технические решения.

В пресс-службе добавили, что информацию о состоянии проезда по автодорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации граждане могут узнать по телефону (044) 287-11-40.