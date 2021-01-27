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Россия ратифицировала продление ядерного договора со США

Государственная дума Российской Федерации в среду, 27 января, ратифицировала соглашение о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)

Документом предусмотрено продление соглашения сроком на пять лет - до февраля 2026, сообщает российский Интерфакс.

Договор предусматривает размещение не более:

  • 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков;
  • 1550 единиц для развернутых боезарядов на МБР, развернутых боезарядов на БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ;
  • 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТВ

Ранее сообщалось, что Джо Байден намерен продолжит ядерную сделку на 5 лет. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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